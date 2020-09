Registrata la temperatura più bassa di sempre dell'Artico, risale al 1991

Sul nostro pianeta esistono luoghi estremamente caldi, come quella registrata nella "Valle della Morte" che quest'anno ha raggiunto un massimo di 52.8 °C, ed estremamente freddi. L'Organizzazione meteorologica mondiale ha registrato nell'emisfero settentrionale, precisamente in Groenlandia, la temperatura di - 69.6 °C.

La misurazione è stata registrata per la prima volta da una stazione meteorologica automatica dell'Università del Wisconsin-Madison Antarctic Meteorological Research Center nel dicembre del 1991. "Più dati hai, più puoi capire cosa sta succedendo a livello globale e prendere importanti decisioni politiche e ambientali relative ai cambiamenti climatici", afferma George Weidner, ricercatore del Dipartimento di scienze atmosferiche e oceaniche dell'UW-Madison.

Weidner è l'autore principale di un nuovo articolo pubblicato nel Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, che documenta la scoperta della temperatura. Misurazioni estreme come quella in Groenlandia sono sottoposte a un rigoroso processo di revisione per assicurarsi che siano accurate e che vi sia accordo con altri dati meteorologici e modelli di previsioni meteorologiche. Grazie alla qualità e alla conservazione dei dati della stazione forniti dall'Antarctic Meteorological Research Center, il WMO è stato in grado di verificare la temperatura del 1991 e registrarla come parte del record ufficiale.

Il sito del campo di Klinck, dove è stata misurata la temperatura più fredda, si trova nel mezzo della Groenlandia ad un'altitudine di 3.100 metri. Il precedente primato era detenuto dalla Siberia, dove per due volte i termometri sono arrivati a - 67,8 °C, nel 1892 e nel 1933. Il primato assoluto di freddo rimane al Polo Sud (l'Antartico), dove il 21 luglio 1981 la temperatura scese a -89.2 °C.