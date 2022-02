Registrate nel dettaglio onde cerebrali uomo morente: ha vissuto un'esperienza pre-morte

Di esperienze ai confini della morte se ne parla spesso, c’è chi parla di “preludio all’aldilà” e c’è chi parla poi della vita che appare davanti agli occhi in un lampo prima del “passaggio”. Ma tutto ciò è vero? Si vivono davvero esperienze pre-morte? In circostanze tragiche, è giunta una possibile conferma.

Nelle ultime giornate un paziente di 87 anni ha sviluppato convulsioni dopo aver subito un intervento chirurgico a causa di una caduta. Il risultato lo possiamo già immaginare, ma questa volta, grazie all’utilizzo dell’elettroencefalografia o EEG per monitorare le sue condizioni, è stato possibile registrare l'attività elettrica di un cervello umano morente. Rispetto alle occasioni precedenti, in questo contesto è stato possibile monitorare con estrema precisione e con dettagli senza precedenti l’attività cerebrale per 900 secondi, stabilendo dei focus specifici nei 30 secondi prima e dopo che il cuore smettesse di battere.

In tale frangente, il neurochirurgo Ajmal Zemmar e i suoi colleghi hanno effettivamente visto cambiamenti in una specifica banda di oscillazioni neurali, le cosiddette oscillazioni gamma, ma anche in altre come oscillazioni delta, theta, alfa e beta. Per spiegarlo in termini semplici, si tratta di picchi nelle frequenze relative al richiamo della memoria nei soggetti sani. Per questa ragione, si ritiene che possa esistere veramente una risposta biologica alla morte sotto forma di richiamo dei ricordi pre-morte.

Tuttavia, i lettori devono considerare – come sottolineano gli autori dello studio – che il cervello del paziente era in stato post-traumatico e soggetto a grandi dosi di farmaci antiepilettici, ergo mancavano scansioni cerebrali in condizioni normali utili al confronto con l’attività tipica quotidiana. Si tratta di un limite a non sottovalutare, ma che ci fa comunque mantenere un importante interesse verso quello che potrebbe essere un primo studio concreto e approfondito delle esperienze pre-morte.

A proposito di ricordi ed esperienze peculiari, in precedenza abbiamo anche parlato del controllo dei sogni lucidi.