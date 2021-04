Registrati nuovi terremoti su Marte: sono i più chiari mai analizzati dal lander 'InSight'

Poche ora fa il team del JPL che lavora sul progetto "InSight" ha reso pubblici nuovi dati provenienti dal lander su Marte, i quali mostrano che due nuovi terremoti son stati registrati nell'area denominata "Cerberus Fossae": le scosse avevano una magnitudo rispettivamente di 3.3 e 3.1.

Il lander InSight è arrivato su Marte il 26 novembre 2016, e la sua missione principale è quella di studiare il sottosuolo marziano, al fine di comprendere meglio la composizione del mantello e degli strati più interni del Pianeta Rosso.

Nel corso degli anni il lander non ha avuto vita facile, e più di una volta ha dovuto combattere con le difficoltà del terreno. Alla fine però ce l'ha fatta, e ha inserito nel suolo marziano dei veri e propri sismografi che da diversi anni ci permettono di registrare copiose scosse di terremoto. In questi cinque anni son stati analizzati oltre 500 terremoti, e di recente ne son stati registrati due di particolare intensità.

Come detto in precedenza, le nuove scosse hanno magnitudo 3.3 e 3.1. Grazie alla loro natura incredibilmente chiara, questi sono probabilmente i migliori terremoti mai registrati da InSight, costituendo degli intermediari eccezionali per sondare l'interno del pianeta. Lo studio dei "marsquakes" (o "martemoti") infatti, è il modo principale in cui il team scientifico del JPL cerca di sviluppare una migliore comprensione del mantello e del nucleo del Pianeta rosso.

Tenete però a mente una cosa importante: il pianeta non ha placche tettoniche come la Terra, quindi sono scosse di diverse natura. Marte è invece dotato di molte regioni vulcanicamente attive che possono causare queste "fluttuazioni" del terreno.

I nuovi terremoti in questione si son dimostrati molto simili ad altri due registrati circa due anni (terrestri) fa non solo per l'intensità, ma anche per un fattore temporale: si sono verificati nuovamente nel periodo dell'estate marziana. Gli scienziati avevano previsto che questo sarebbe stato il momento ideale per ascoltare i terremoti, e questo è dovuto principalmente ai venti più calmi. Il sismometro di InSight, chiamato SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) è così sensibile che - nonostante sia coperto da uno scudo protettivo che lo tiene al caldo e al riparo dall'aria - spesso viene "ingannato" dai flebili spostamenti d'aria, impedendo la registrazione dei "martemoti".

Durante la passata stagione invernale settentrionale, InSight non ha rilevato alcun sisma, e per gli scienziati del JPL è stata una bella sorpresa tornare ad "ascoltare", come stesso riferito da John Clinton, sismologo che guida il Marsquake Service di InSight all'ETH di Zurigo: "È meraviglioso osservare ancora una volta i marsquake dopo un lungo periodo di registrazione del rumore del vento. Dopo un anno marziano, ora siamo molto più veloci e pronti nel caratterizzare l'attività sismica sul Pianeta Rosso".