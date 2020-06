Registrati i suoni emessi dagli splendidi narvali nelle gelide acque dell'Artico

Un nuovo studio ci permette di sentire i suoni e le vocalizzazioni che gli elusivi narvali, i cosiddetti “unicorni dei mari”, emettono mentre si trovano nelle fredde acque del Mare Artico.

Il Narvalo (Monodon monoceros) è un cetaceo che ha un caratteristico dente che può arrivare a toccare una lunghezza di ben tre metri. Questo lungo dente, che ricorda la famosa sporgenza degli unicorni, è spiralato, con avvolgimento da destra verso sinistra. L’animale può, invece, raggiungere la lunghezza di 5 metri ed inoltre, altra loro caratteristica, sono molto timidi e schivi. La loro timidezza, unita al fatto che vivono in un ambiente difficile ed ostile per l’uomo, estremamente freddo, ha fatto sì che studiare queste creature non fosse affatto facile. Tuttavia, scienziati dell’American Geophysical Union e dell’Università di Hokkaido sono riusciti a registrare alcuni dei versi che fanno questi animali.

La ricerca è stata condotta presso Baffin Bay, vicino ad un ghiacciaio denominato Bowdoin, in Groenlandia. Gli scienziati hanno montato, sotto delle imbarcazioni, degli idrofoni, ovvero dei microfoni marini, riuscendo a registrare i suoni che emettono i Narvali. Le imbarcazioni con i microfoni sono riusciti ad avvicinarsi a questi animali fino a 25 metri di distanza e, nonostante la loro elusività, la durata delle registrazioni si aggira intorno alle 17 ore. I suoni che si sentono sono veramente particolari e vengono usati dagli animali per comunicare tra di loro o per cacciare. Le prede, infatti, vengono individuate tramite l’eco localizzazione. Ecco, quindi, come questi suoni, per gli animali, siano indispensabili. La ricerca è stata successivamente pubblicata sulla rivista Journal of Geophysical Research: Oceans.

Gli scienziati hanno incrociato le registrazioni ottenute ed i dati GPS raccolti durante le osservazioni, ed hanno notato che questi animali, durante la caccia, si avvicinano fino a circa un chilometro dai ghiacciai per cercare le loro prede. Gli esperti aggiungono che la zona dove questi animali vivono è anche estremamente rumorosa. Di sottofondo, il suono dei ghiacciai che si sciolgono e si crepano fino a rompersi sono molto evidenti. Sicuramente, questi documenti sonori saranno d’aiuto per studiare e comprendere meglio l’ambiente in cui queste splendide e timide creature vivono.