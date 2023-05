Sono stati registrati i suoni inquietanti dell'essere vivente più grande del mondo

No, l'essere vivente più grande del mondo non è un animale, né un dinosauro o una balenottera azzurra, ma Pando, ovvero uno dei più grandi e antichi organismi viventi sulla Terra che ha 47.000 alberi tutti con lo stesso DNA che emergono da un apparato radicale condiviso e che può essere trovato su una superfice di 40 ettari nello Utah.

Si tratta, in particolare, di un pioppo tremulo maschio ( Populus tremuloides) che ha raggiunto una massa di 6.000 tonnellate. Dopo circa 12.000 anni di vita sulla Terra, questa imponente pianta, i cui steli simili ad alberi si elevano fino a 24 metri, è stata "ascoltata" attraverso delle registrazioni in un modo inaspettato.

L'artista del suono Jeff Rice ha posizionato un idrofono all'interno di una cavità alla base di un ramo e l'ha infilato fino alle radici dell'albero. Non credeva di sentire molto, ma in realtà i risultati hanno superato le più rosee aspettative. "Gli idrofoni non hanno solo bisogno di acqua per funzionare", afferma la Rice in una nota. "Possono captare le vibrazioni anche da superfici come le radici, e quando ho indossato le cuffie, sono rimasto immediatamente sorpreso. Stava accadendo qualcosa. C'era un debole suono."

Il dispositivo ha catturato un suono definito inquietante dagli addetti ai lavori: "quello che senti è il suono di milioni di foglie nella foresta, che fanno vibrare l'albero e passano attraverso i rami, giù nella terra", ha spiegato Rice quando ha presentato le sue registrazioni al 184° Meeting of the Acoustical Society of America.

Friends of Pando - associazione che cerca di preservare e proteggere l'insieme di arbusti - prevede di utilizzare i dati raccolti come base per ulteriori studi sul movimento dell'acqua, sulle colonie di insetti che vivono in questo luogo e sulla profondità delle radici, cose di cui sappiamo poco oggi.