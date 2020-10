Registrato un aumento di casi della malattia zoonotica che può essere trasmessa all'uomo

La leishmaniosi è una malattia causata dai morsi dei flebotomi che trasmettono microscopici parassiti. I parassiti in questione sono chiamati leishmani infantum e sebbene siano originario delle zone tropicali, i recenti casi sono stati segnalati per lo più nel Nord America, scopriamo perché!

L'OMS classifica la leishmaniosi come una malattia tropicale trascurata, ed effettivamente lo è in quanto come già detto colpisce soprattutto le regioni tropicali e subtropicali. Causata anche, e soprattutto, dai servizi igienici inadeguati, spesso colpisce le popolazioni che hanno alloggi precari o non stabili.

Si tratta di una malattia zoonotica, ovvero, trasmessa dagli animali all'uomo. I cani, i quali hanno sviluppato dei muscoli per comunicare meglio con l'uomo, fanno da vero e proprio serbatoio per il leishmania ed è infatti a causa dei cani provenienti da altri paesi, o che hanno visitato altri paesi, che negli Stati Uniti e nel Canada è stato rilevato un aumento dei casi, esattamente in 18 stati.

In Canada le norme riguardanti il trasporto di animali domestici è particolarmente permissivo questo consente ai turisti di partire insieme ai propri amici a quattro zampe. Per portare il proprio animale domestico in viaggio è richiesto il vaccino antirabbico e un certificato veterinario che dichiari la buona salute, mentre test o vaccini contro la leishmaniosi sono più complicati da effettuare e soprattutto non obbligatori.

Bisogna sottolineare che i flebotomi in grado di trasmettere la leishmaniosi non sono nativi, né presenti negli stati colpiti, tuttavia i cani infetti mantengono al proprio interno il parassita, questo non solo allarga il cerchio di animali che possono contrarre la malattia ma mette a rischio la vita dei padroni.

La segnalazione per i veterinari degli stati più colpiti sarà obbligatoria d'ora in poi, in modo tale che i padroni possano effettuare con facilità i test di diagnostica e che per sottoporvisi vengano utilizzate tecniche sicure e affidabili. Dobbiamo fare attenzione alla nostra vita ma anche a quella dei nostri amici pelosi, i cui scienziati hanno studiato il cambiamento comportamentale che avviene nei cani col passare del tempo.