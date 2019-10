La registrazione di Zuckerberg: 'se vince Elizabeth Warren facciamo causa al Governo'

La candidata alla Presidenza degli USA Elizabeth Warren rappresenta una delle ali più radicali del Partito Democratico, specie nell'affrontare la questione delle Big Tech. La Warren dice che aziende come Facebook vanno smantellate. Ora in un audio "rubato" Mark Zuckerberg rivela il piano di fare causa al Governo nel caso di una sua vittoria.

Nell'audio Mark Zuckerberg parla con alcuni interlocutori, altri dirigenti e membri dello staff di Facebook, dell'ipotesi (sgradita) in cui una persona come Elizabeth Warren salga al potere. Le affermazioni di Zuckerberg risalgono ad un Q&A interno all'azienda, la registrazione non sarebbe dovuta uscire dall'azienda.

"Voglio dire, se sarà eletta presidente scommetto che ci troveremo davanti ad una sfida legale, e scommetterei anche che quella sfida la vinceremmo", avrebbe detto Mark Zuckerberg, stando ad una trascrizione della registrazione fatta da The Verge.

"(...) Voglio dire, non voglio avere una causa importante contro il nostro stesso Governo. Questa non è la posizione in cui una persona vorrebbe trovarsi, specie se vuoi, voglio dire... se ti interessa del tuo Paese e vuoi collaborare con il tuo Governo per fare cose giuste".

Questa è la trascrizione completa dell'audio, che abbiamo deciso di lasciarvi in originale visto la delicatezza delle affermazioni fatte da Zuckerberg.

"So there might be a political movement where people are angry at the tech companies or are worried about concentration or worried about different issues and worried that they’re not being handled well. That doesn’t mean that, even if there’s anger and that you have someone like Elizabeth Warren who thinks that the right answer is to break up the companies ... I mean, if she gets elected president, then I would bet that we will have a legal challenge, and I would bet that we will win the legal challenge. And does that still suck for us? Yeah. I mean, I don’t want to have a major lawsuit against our own government. I mean, that’s not the position that you want to be in when you’re, you know, I mean … it’s like, we care about our country and want to work with our government and do good things. But look, at the end of the day, if someone’s going to try to threaten something that existential, you go to the mat and you fight."

In passato Elizabeth Warren aveva usato parole durissime contro le grandi aziende tech. Lo scorso aprile la Warren aveva proposto di modificare la legge per inasprire le leggi penali contro le aziende tech che non facciano abbastanza per difendere i dati e la privacy dei loro utenti. A marzo la Warren aveva proposto di smantellare le grandi aziende tech come Facebook, Google e Amazon.