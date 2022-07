Registro Opposizioni per cellulari ed efficacia, arriva il chiarimento del MISE

A ridosso dello scorso weekend, sul web si era sparsa la notizia secondo cui il nuovo Registro delle Opposizioni sarebbe efficace solo per i call center ubicati in Italia, il che aveva scatenato non poche polemiche tra gli utenti che avevano lamentato una scarsa lungimiranza da parte delle istituzioni.

Nel comunicato in cui il MISE ha annunciato i primi dati sulle iscrizioni al Registro delle Pubbliche Opposizioni, è stato anche specificato che il nuovo registro si applica a tutti gli operatori, compresi i loro call center con sede all’estero. Il Ministero ha anche osservato che “è in corso di registrazione alla Corte dei Conti il decreto sulle tariffe che diventerà operativo con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (nel frattempo rimane vigente per gli operatori il precedente regime tariffario)”.

Insomma, gli utenti possono dormire sonni tranquilli (almeno teoricamente), dal momento che gli operatori che non soddisfano i requisiti e non rispettano le opposizioni degli utenti saranno soggetti a pesanti sanzioni, che possono arrivare a svariati milioni di Euro ed a percentuali importanti sul fatturato.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile una nostra guida che spiega come iscrivere il vostro numero di cellulare al Registro delle Opposizioni. L’iscrizione diventa operativa entro massimo 15 giorni dall’invio della richiesta, come indicato direttamente nella mail di conferma che si riceve.