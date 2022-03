Registro opposizioni per cellulari in Gazzetta: in vigore dal prossimo 13 Aprile 2022

A poche ore dalle ultime indiscrezioni sull’entrata in vigore del registro delle opposizioni per cellulari, è ufficialmente approdato in Gazzetta Ufficiale, dopo la firma del Presidente della Repubblica, il decreto attuativo per l'atteso provvedimento che mira a frenare il telemarketing aggressivo sui numeri di cellulare.

Come si può leggere direttamente dalla pagina ufficiale sul sito della Gazzetta Ufficiale, l’entrata in vigore del provvedimento è fissata per il 13 Aprile 2022. Ovviamente ciò non vuol dire che tra poco più di due settimane sarà possibile inserire il proprio numero di cellulare nel registro per bloccare le chiamate: con ogni probabilità infatti la piena operatività sarà comunque raggiunta dal 31 Luglio 2022 o comunque entro tale deadline. Durante questo lasso di tempo, comunque, il Ministero dello Sviluppo Economico lavorerà per fare in modo che il sistema venga modificato e quindi possa accogliere le richieste. E’ attesa anche una consultazione pubblica con gli operatori di telemarketing ed una serie di audizioni formali.

Soddisfatto per questo passo Gianluca Di Ascenzo, responsabile privacy di Codacons, il quale osserva che dopo anni di attese e ritardi finalmente si è raggiunto questo passo decisivo. “Staremo a vedere come il nuovo regolamento influirà sul settore del telemarketing e monitoreremo con attenzione il comportamento di aziende e call center, vigilando sul loro operato. La nostra speranza è che le sanzioni verso gli operatori che non si atterranno alle regole, previste dal nuovo Regolamento, possano rappresentare un valido deterrente per mettere finalmente la parola fine alle telefonate commerciali indesiderate. Per tale motivo controlleremo come le società si adegueranno alle nuove disposizioni, e denunceremo qualsiasi violazione a danno degli utenti” afferma Di Ascenzo.