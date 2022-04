Registro delle Opposizioni per cellulari sempre più vicino: al via la consultazione

A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto con il nuovo RPO, si fa via lentamente largo all’interno delle istituzioni italiane il Registro che sarà operativo entro il 27 Luglio 2022. Nello specifico, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via ad una consultazione pubblica, come stabilito dal decreto.

In un comunicato ufficiale pubblicato sul sito, il MISE fa sapere di aver avviato la consultazione pubblica con i principali operatori allo scopo di “condividere le principali funzionalità a disposizione degli Operatori e riceverne eventuali osservazioni, oltre a raccogliere i dati utili alla realizzazione del nuovo RPO”.

Nel corso delle consultazioni sono state rese pubbliche agli operatori le soluzioni tecniche e procedurali dello strumento, che porterà ad una riforma importante nel campo del telemarketing.

Il MISE fa sapere che fino al 6 Maggio 2022 gli operatori avranno anche la possibilità di comunicare i dati di utilizzo del servizio per sottoporre i propri contributi.

“La comunicazione dei dati previsionali relativi alle volumetrie degli Operatori deve avvenire mediante un questionario digitale , che attraverso un agevole modulo elettronico suddiviso in vari step guida l’utente nella compilazione dei dati. Ma attenzione: una volta terminata la procedura online, affinché i contributi siano tenuti in considerazione dal Ministero, è necessario acquisire il PDF generato e inviarlo via PEC all’indirizzo indicato” si legge nel comunicato. Insomma, si tratta di uno step davvero molto importante che avvicina ulteriormente l’attuazione della norma.