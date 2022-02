Altro che Registro delle Opposizioni, il Garante: 'non ci libereremo del telemarketing'

Proprio quando è in arrivo il nuovo Registro delle Opposizioni, che dovrebbe includere anche gli smartphone, arriva quella che sembra una vera e propria resa da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali, Pasquale Stanzione.

In audizione dinanzi alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Tutela dei Consumatori, Stanzione senza mezzi termini ha osservato che non ci libereremo mai del fenomeno del telemarketing aggressivo, nonostante il contributo offerto dalla legge sul Registro. Secondo il Garante, infatti, "il sistema nel suo complesso non riesce ancora a contrastare del tutto il telemarketing selvaggio, che resta un fenomeno endemico per diffusione e radicamento nelle strutture economico-sociali, non solo italiane".

Il discorso ha ben più ampio respiro, e secondo Stanzione il fenomeno è "connaturato al sistema capitalistico attuale, in cui la pubblicità diviene sempre meno generalista e sempre più selettiva, individuale e come tale fortemente intrusiva".

"La recrudescenza del fenomeno negli ultimi anni è connessa, tra l'altro, alla formazione di un sistema articolato di subappalti e subforniture che rendono la filiera lungo cui si snoda quest'attività sempre più ramificata e difficile da ricostruire. La difficoltà è acuita dalla delocalizzazione di segmenti importanti di questa catena aziendale in Paesi esteri anche extraeuropei, nonché dall'utilizzo di numerazioni chiamanti, oscurate o comunque abusive perché non incluse nell'apposito registro" ha concluso.

Insomma, una vera e propria resa, che però non azzera totalmente l'efficacia del Registro delle Opposizioni. Ricordiamo che l'attivazione è prevista entro il 31 Luglio 2022. Nel frattempo però potete controllare se il vostro numero fisso è presente nel Registro delle Opposizioni.