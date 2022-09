Registro delle Opposizioni e telemarketing: arrivano le sanzioni fino a 20 milioni di Euro

Dal lancio del nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni sono stati oltre due milioni gli italiani iscritti, che hanno inserito il loro numero nel nuovo strumento che vuole combattere il telemarketing aggressivo, a cui ogni settimana se ne aggiungono circa 100mila di nuovi. Ora, però, la palla passa al Ministero.

Secondo quanto riportato da TGCom e dalla stampa generalista, infatti, con l’inizio del mese di Settembre il Ministero dello Sviluppo Economico è deciso a passare alla fase due del progetto, che prevede sanzioni salatissime per gli operatori inadempienti alle opposizioni e che non hanno aggiornato l’elenco dei numeri. La normativa infatti prevede che questi ultimi ricevano multe salatissime fino al 4% del fatturato, per un valore complessivo che può raggiungere quota 20 milioni di Euro.

Non si tratta però di una prima assoluta perchè anche prima di questo aggiornamento dell’RPO la normativa prevedeva multe salate per gli operatori che continuavano a chiamare gli utenti nonostante la loro opposizione. In dieci anni infatti sono stati circa mezzo milione i cittadini italiani che si erano iscritti al Registro. Con la nuova norma però il MISE vuole dare una sferzata definitiva al fenomeno.

