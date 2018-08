Regno Unito: 119 milioni di Dollari sul sistema satellitare proprietario

Trova conferma l'indiscrezione di cui vi avevamo parlato su queste pagine qualche giorno fa e relativa al possibile sviluppo di un sistema di navigazione satellitare proprietario da parte del Regno Unito a causa della Brexit.

Quest'oggi il governo britannico ha annunciato un investimento da 92 milioni di Sterline (119 milioni di Dollari) in un "sistema satellitare indipendente" che dovrà diventare un'alternativa a Galileo dell'Unione Europea.

Il tutto rientra in uno studio di fattibilità della durata di diciotto mesi che permetterà agli ingegneri di esaminare la progettazione e lo sviluppo del programma del Regno Unito per garantire la sicurezza nazionale qualora non dovesse più essere in grado di accedere a Galileo a seguito dell'uscita dall'Unione Europea. Questo nuovo progetto è guidato dall'Agenzia Spaziale del Regno Unito ed il Ministero della Difesa, che farà da supporto.

Il Governo di Theresa May però ha già specificato le proprie intenzioni di restare impegnato nel programma Galileo ma solo su base paritaria, in modo tale che possa fare affidamento sulle informazioni per scopi militari come l'orientamento missilistico.

"La Gran Bretagna è leader mondiale nell'industria spaziale e dei satelliti, ecco perchè stiamo investendo in un'opzione alternativa a Galileo allo scopo di garantire che le nostre future esigenze in materia di sicurezza vengano soddisfatte utilizzando il settore spaziale leader nel Regno Unito e nel mondo" ha affermato il segretario Greg Clark.

Sulla posizione nei confronti di Galileo Clark è stato molto chiaro: "la nostra posizione su Galileo è coerente e chiara. Abbiamo ripetutamente evidenziato le competenze specialistiche che apportiamo al progetto ed i rischi in termini di ritardi ed aumenti dei costi di cui la Commissione Europea si sta facendo carico escludendo l'industria britannica".

Il Regno Unito è stato tra i principali investitori del progetto Galileo, titolo ottenuto grazie ad un investimento da 1,7 miliardi di Dollari nel 2003.