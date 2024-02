Nel Regno Unito 750.000 buche si ripareranno da sole grazie ai batteri

Nelle strade del Regno Unito, lunghe oltre 400.000 chilometri, si sta verificando una battaglia contro gli elementi. Il caldo intenso fa sciogliere l'asfalto, mentre i cicli di gelo e disgelo moltiplicano i buchi, una sfida che cresce in complessità e dimensioni.

Un recente sondaggio ha rivelato che solo nel 2023, le autorità locali hanno contato 750.000 buche, con il Surrey al primo posto per numero di segnalazioni. Di fronte a un costo economico imponente, il governo ha reindirizzato 8,3 miliardi di sterline per le riparazioni, ma la soluzione definitiva al problema potrebbe costare fino a 14 miliardi di sterline.

La scienza offre una luce di speranza: materiali stradali innovativi e sostenibili. L'asfalto auto-riparante, arricchito di fibre d'acciaio e capsule di epossidica, promette di sigillare le crepe prima che diventino buchi, mentre l'introduzione di batteri nel cemento potrebbe trasformare le strade in entità capaci di auto-guarigione, producendo calcite per colmare le fessure.

Anche il grafene, con la sua incredibile resistenza, si propone come soluzione per un asfalto più duraturo. Al di là dei materiali, tecnologie come i sistemi di riscaldamento e raffreddamento del suolo potrebbero regolare la temperatura delle strade, prevenendo danni. Non è la prima volta che sentiamo parlare di "cemento auto-riparante", che promette di essere una svolta nelle costruzioni, sia stradali che di edifici.

Veniva utilizzato persino nell'antica Roma, pensate un po'.