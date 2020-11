Nel Regno Unito è stato acceso il primo prototipo di Reattore a Fusione Nucleare

Il regno anglosassone ha testato per la prima volta un reattore nucleare a fusione, basato cioè sugli stessi procedimenti fisici che alimentano il cuore delle stelle. Ovviamente si tratta di un prototipo, ma che potrebbe garantire importanti passi in avanti per l'intera ricerca sulla fusione.

Il reattore si chiama MAST Upgrade (Mega Amp Spherical Tokamak) e nell’accensione avvenuta lo scorso ottobre si è riuscito ad ottenere un primissimo stato di plasma stabile. In calce alla news trovate una foto dell'evento. Tutto lo stabilimento è in realtà un aggiornamento (come suggerisce stesso il nome “upgrade”) di un reattore MAST già testato in passato, a sua volta figlio di un reattore ancor più vecchio chiamato SMART (chiuso nel 1998). Come si evince da questi numeri, MAST Upgrade è frutto di una lunghissima e travagliata costruzione che ha richiesto circa sette anni di sforzi e un costo stimato intorno ai 55 milioni di sterline britanniche.

La speranza degli scienziati, come stesso annunciato sullo studio pubblicato su Science, è che questo prototipo possa fungere da apripista per i “veri” ed imponenti reattori a fusione nucleare previsti per la metà del nostro secolo. Proprio nel Regno Unito, infatti, si spera che MAST Upgrade possa costituire la prima pietra su cui edificare il progetto STEP (Spherical Tokamak for Energy Production), entro il 2040.

La tecnologia su cui si basano tutti questi reattori è il cosiddetto “tokamak”, una parola russa per indicare una “camera toroidale magnetica”: è come se fosse il nucleo del reattore (a forma di ciambella), basato sul funzionamento fisico di potenti campi magnetici capaci di confinare nuvole di plasma o gas ionizzato ad elevatissime temperature, così estreme da consentire agli atomi di fondersi insieme (avviando così la fusione come avviene, ad esempio, nel nostro Sole).

Il CEO dell’UKAEA (United Kingdom Atomic Energy Authority) ha dichiarato: "L'aggiornamento MAST ci porterà più vicini alla fornitura di energia di fusione pulita e sostenibile. Questo esperimento aprirà nuovi orizzonti e testerà una tecnologia che non è mai stata provata prima. Sarà una struttura di prova vitale nel nostro viaggio verso il completamento della centrale STEP”.

Negli ultimi decenni abbiamo sentito molto parlare di “fusione” e della possibilità di produrre energia elettrica dal suo sfruttamento, con studi che ne ipotizzano un concreto sfruttamento già per il 2025, ma per ora gli esiti rimangono ancora incerti, soprattutto se intesi su larga scala come avviene per la più comune “fissione” delle odierne centrali nucleari.

Il progetto più ambizioso in tal senso continua ad essere l’ITER, il reattore a fusione più grande del mondo che potrebbe entrare in operatività già nel 2025.