Regno Unito annuncia il divieto di esportazioni legate allo spazio verso la Russia

In risposta all'invasione della Russia in Ucraina, sono tanti i paesi che hanno emesso numerose sanzioni verso il paese governato da Vladimir Putin. Adesso, il Regno Unito ha recentemente emesso nuovi divieti commerciali contro la Russia che impediscono tutte le esportazioni legate allo spazio.

Elizabeth Truss, ministro degli Esteri britannico, ha annunciato queste sanzioni insieme ad altre ancora più pesanti relative all'aviazione. Le sanzioni relative allo spazio prevedono un "divieto di esportazione di beni e tecnologie aeronautiche e legate allo spazio, inclusa l'assistenza tecnica", secondo una dichiarazione.

Secondo quanto affermato dai funzionari del Regno Unito, il divieto di esportazione spaziale include tutti i servizi correlati, come quelli assicurativi o riassicurativi. "Ciò significa che la copertura delle polizze esistenti viene ritirata e gli assicuratori e i riassicuratori del Regno Unito non saranno in grado di pagare i sinistri in relazione alle polizze esistenti in questi settori", si legge nella dichiarazione.

Queste sanzioni si vanno ad unire a tutte quelle condotte da molti paesi europei, ma anche dall'America, dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina. La situazione riguardante lo spazio è sicuramente molto complicata: il capo di Roscosmos sta già interrompendo le collaborazioni internazionali sulla Stazione Spaziale, mentre altri sostengono di cacciare via la Russia e sostituirla con SpaceX.