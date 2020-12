Regno Unito controcorrente: record di vendite per i vinili nel 2020

Il Regno Unito continua ad essere controcorrente rispetto al mercato musicale moderno. La patria dei Beatles e Led Zeppelin, infatti, continua ad essere uno dei pochi mercati in cui le vendite di vinili sono in aumento, un trend davvero singolare dal momento che praticamente ovunque i supporti fisici stanno scomparendo a favore dello streaming.

Gli ultimi dati diffusi dalla British Phonographic Industry (BPI) infatti sono singolari. Secondo l'associazione, infatti, nel corso dell'anno che sta per concludersi in tutto il Regno Unito sono stati venduti 4,8 milioni di vinili, il 10% in più rispetto al 2019.

Ad essere emblematico è il ritmo di crescita, che si mantiene costante da 2007, segno che non si è trattata di una moda passeggera. Per fare un confronto, infatti, nel 2016 le vendite di vinili si aggiravano a poco più di 3 milioni.

La BPI ha osservato che le vendite di vinili non erano così alte dall'inizio degli anni novanta, ed attualmente il formato rappresenta il 18% degli acquisti complessivi di album in Uk e genera il doppio dei ricavi rispetto alle piattaforme di streaming come YouTube, il che rappresenta senza dubbio un'ottima notizia per i musicisti, soprattutto in questo anno in cui gli introiti generati dai concerti sono praticamente stati azzerati a causa della pandemia.



Lo scorso settembre, le vendite di vinili avevano superato i CD negli USA.