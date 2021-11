Il Regno Unito ha deciso di dichiarare polpi, calamari e aragoste come esseri senzienti

Sapevamo già da tempo che i polpi sono delle creature senzienti, in grado di percepire il dolore, il piacere e prendere a pugni i pesci senza motivo. Così recentemente il Regno Unito ha aggiunto un nuovo emendamento per il benessere degli animali per riconoscere creature come polpi, granchi, calamari e aragoste creature senzienti.

All'interno della lista sono inclusi "tutti gli altri crostacei decapodi e molluschi cefalopodi". Questo è sicuramente un momento importante per gli animali, e anche altri paesi dell'Europa stanno mostrando un grande esempio al mondo: la Germania ha proibito la macellazione dei pulcini maschi, mentre la Francia ha recentemente bandito i circhi con gli animali.

"La scienza chiara sul fatto che decapodi e cefalopodi siano capaci di provare dolore e quindi è giusto che siano coperti da questo fondamentale atto legislativo", ha affermato il ministro del benessere degli animali Lord Zac Goldsmith. L'intervento della London School of Economics and Political Science è stato fondamentale, poiché ha provato che queste creature sono capaci di provare "dolore, piacere, fame, sete, calore, gioia, conforto ed eccitazione".

"É giunto il momento di includere in modo esplicito i molluschi cefalopodi e i crostacei decapodi nella legislazione britannica sul benessere degli animali", si legge nel rapporto della London School of Economics and Political Science. Certo, nessuna operazione e pratica dell'industria marittima sarà influenzata da questa nuova legge, ma è comunque importante che i governi del mondo inizino a considerare l'argomento.