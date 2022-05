Quella volta che il Regno Unito entrò in guerra con la Cina per colpa dell'oppio

Le guerre dell'oppio furono due conflitti armati in Cina, a metà del XIX secolo, tra le forze dei paesi occidentali e la dinastia Qing (dinastia che fa da sfondo alle vicende di Rise of the Legend). La prima guerra dell'oppio (1839-1842) fu combattuta tra Cina e Gran Bretagna; alla seconda guerra dell'oppio (1856-1860), si unì anche la Francia.

In ogni caso le potenze straniere vinsero e ottennero privilegi commerciali e concessioni legali e territoriali in Cina. Le guerre indebolirono seriamente la dinastia Qing. L'oppio era stato introdotto in Cina nel VII secolo. Nel 1729 era diventato un tale problema che l’imperatore Yongzheng proibì la vendita e il fumo di oppio. Ciò non è riuscito a ostacolarne il commercio, tuttavia.

Quando in seguito gli inglesi scoprirono il valore del commercio di oppio, decisero di trarne vantaggio. C'era una grande richiesta in Occidente di prodotti cinesi come tè, seta e porcellana, ma non c'era molta richiesta in Cina per prodotti occidentali. Gli inglesi migliorarono la loro bilancia commerciale ottenendo oppio dall'India e vendendolo con grande profitto in Cina.

Nel 1839 il governo cinese fece uno grande sforzo per sopprimere il commercio di oppio. Quella primavera il commissario imperiale Lin Zexu ordinò che tutto l'oppio immagazzinato dai mercanti britannici nei magazzini di Canton (Guangzhou) fosse confiscato e distrutto.

L'antagonismo tra le due parti aumentò a luglio, quando marinai britannici ubriachi uccisero un abitante di un villaggio cinese. Il governo britannico, che non desiderava che i suoi sudditi fossero processati nel sistema legale cinese, si rifiutò di consegnare gli accusati ai tribunali cinesi. Nello stesso anno scoppiarono le ostilità, quando le navi da guerra britanniche distrussero un blocco cinese dell'estuario del fiume Pearl (Zhu Jiang) a Hong Kong.

Nel 1840 il governo britannico autorizzò una spedizione militare contro la Cina. Quel giugno le navi da guerra arrivarono a Hong Kong. La flotta britannica attaccò e occupò Canton nel maggio 1841.

Anche le successive campagne britanniche nel corso dell'anno successivo ebbero successo contro le forze Qing inferiori, nonostante un determinato contrattacco delle truppe cinesi nella primavera del 1842. Gli inglesi resistettero a quell'offensiva, tuttavia, e conquistarono Nanchino alla fine di agosto, il che mise fine ai combattimenti.

La prima guerra dell'oppio terminò il 29 agosto 1842 con il Trattato di Nanchino. La Cina ha pagato agli inglesi un'indennità di 21 milioni di dollari, ha ceduto il territorio di Hong Kong e ha accettato di stabilire una tariffa "equa e ragionevole". I mercanti britannici, a cui in precedenza era stato permesso di commerciare e risiedere solo in un porto (Canton), ora erano autorizzati in cinque "porti del trattato".

A Canton, dove il governatore generale Ye Mingchen stava incitando i cantonesi ad annientare gli inglesi, si verificò l’incidente di Arrow nell’ottobre 1856, portando alla seconda guerra dell'oppio. La guerra è iniziata dopo che la polizia di Canton è salita a bordo della nave di registrazione britannica Arrow e ha accusato il suo equipaggio di contrabbando. In questa guerra agli inglesi si unirono i francesi.

Poco dopo l’incidente di Arrow, il console britannico Harry Parkes inviò una flotta britannica sull'estuario del fiume Pearl per farsi strada fino a Canton. I francesi in seguito si unirono all'impresa. L’alleanza anglo-francese occupò Canton alla fine del 1857. Nel maggio 1858 le truppe alleate, su navi da guerra britanniche, raggiunsero Tianjin e costrinsero i cinesi a negoziare.

Nel 1858 quattro trattati di Tianjin fermarono temporaneamente i combattimenti, aprirono nuovi porti al commercio occidentale, consentirono agli emissari stranieri di risiedere a Pechino, diedero libertà di movimento ai missionari cristiani e consentirono i viaggi nell'interno. Ulteriori negoziati quell'anno legalizzarono l'importazione di oppio.

Nel giugno 1859 inglesi e francesi tentarono di raggiungere Pechino per ratificare i trattati. Tuttavia, la flotta fu bloccata a Dagu e respinta con pesanti perdite, e i cinesi si rifiutarono di ratificare i trattati.

Gli alleati ripresero le ostilità. Nell'ottobre 1860 una forza considerevolmente più grande di navi da guerra e truppe britanniche e francesi conquistò Pechino e saccheggiò e incendiò il Giardino Yuanming, il palazzo estivo dell'imperatore.

I cinesi hanno successivamente firmato la Convenzione di Pechino, in cui hanno accettato di osservare i trattati di Tientsin. Hanno anche ceduto agli inglesi la parte meridionale della penisola di Kowloon adiacente a Hong Kong.

Le guerre dell'oppio aprirono la Cina al commercio e all'influenza occidentali, ma ridussero notevolmente il potere e il prestigio della dinastia Qing. La dinastia sarebbe durata solo circa altri 50 anni fino a quando non andò in ruina nel 1911.

Di esempi di conflitti armati che hanno avuto ripercussioni sul commercio di specifici prodotti ce ne sono molti. Un esempio? Sapete che la Guerra Russo-Ucraina sta minando il commercio dei semi di girasole?