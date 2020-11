Regno Unito contro Huawei: multe salate a chi usa le sue infrastrutture

Il Regno Unito si sta facendo sempre più ostile nei confronti di Huawei: dopo le accuse di ottobre di cospirare con il governo cinese, il governo si è mostrato sempre più deciso ad abbandonare le infrastrutture del gigante di Shenzhen, annunciando questa settimana una nuova legge che multerà ogni altra azienda di telecomunicazioni che le utilizza.

Secondo un rapporto della CNBC ripreso da Gizmochina, infatti, ogni operatore telefonico che utilizza ancora apparecchiature di rete marchiate Huawei potrebbe essere multato del 10% dei suoi ricavi alla luce della nuova proposta di legge sulla sicurezza delle telecomunicazioni. L’obiettivo di migliorare la rete 5G nazionale e l’infrastruttura in fibra, infatti, prevede l’abbandono completo delle tecnologie Huawei già installate sul territorio.

Secondo il Dipartimento della Cultura, dei Media e dello Sport del Regno Unito, “questo sarà un passo significativo per proteggere il Regno Unito da attività informatiche ostili da parte di attori statali o criminali. Negli ultimi due anni il governo ha attribuito una serie di attacchi informatici a Russia e Cina, oltre che ad attori della Corea del Nord e iraniani”. In caso di approvazione del disegno di legge denominato Telecommunications Security Bill, il governo potrà dunque multare per circa 100.000 sterline o il 10% del fatturato le aziende che non rispetteranno le nuove normative.

Il segretario digitale Oliver Dowden ha aggiunto che tali norme "daranno al Regno Unito uno dei regimi di sicurezza delle telecomunicazioni più severi al mondo e ci consentirà di intraprendere le azioni necessarie per proteggere le reti". Oltre a Huawei, infatti, sembrerebbero prese di mira anche tutte le altre aziende inserite nella famosa blacklist nazionale, le quali hanno già venduto apparecchiature agli operatori britannici che ora si trovano costretti a rimuoverle dalle loro reti entro il 2027. Il governo starebbe però studiando una ulteriore legge ancor più severa ai danni di Huawei che prevede di costringere le aziende di telecomunicazioni a non installare più infrastrutture della compagnia cinese entro il 2021.

Insomma, sia il gigante del Dragone – che di recente ha suggerito proprio al Regno Unito di rimuovere il ban dopo l’elezione di Joe Biden negli Stati Uniti - che le società britanniche ora come ora si trovano con le spalle al muro. Chissà se le cose cambieranno con il 2021.