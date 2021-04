Regno Unito pensa a una valuta digitale nazionale: arriverà il 'Britcoin'?

Se in India il governo sta lavorando su una legge per rendere illegali le criptovalute, nel Regno Unito si pensa invece a una valuta digitale nazionale sullo stile del Digital Euro per l’Eurozona. Il ministro delle finanze Rishi Sunak ha infatti annunciato l’avvio delle prime esplorazioni riguardo la fattibilità del progetto.

Come riportato da Reuters, il primo accenno è stato dato nel corso della conferenza della UK FinTech Week, durante la quale Sunak ha dichiarato: “Stiamo lanciando una nuova task force tra il Tesoro e la Bank of England per coordinare il lavoro esplorativo su una potenziale valuta digitale della banca centrale (CBDC)”. Immediatamente dopo la conclusione della conferenza, come potete vedere in calce all’articolo, lo stesso ministro ha pubblicato un tweet con scritto “Britcoin?”.

Allo stesso modo, la Bank of England ha dichiarato che essa e il governo inglese collaboreranno intensamente per comprendere tutti i benefici, rischi e aspetti pratici del lanciare quello che ora è chiamato Britcoin. Come nel caso dell’Euro digitale, questa valuta virtuale esisterà parallelamente ai contanti e ai depositi bancari e non li sostituirà, semplicemente costituirà un’alternativa centralizzata e sicura per il cittadino.

Il governatore della BoE Andrew Bailey ha già affermato negli scorsi mesi che secondo lui il Bitcoin non sarà una forma di pagamento così utile a causa della sua volatilità; a condividere questo sentimento sono Janet Yellen, segretario al Tesoro degli Stati Uniti, e la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde.

Nel mentre il Dogecoin torna a crescere: nella mattinata odierna, infatti, la valuta preferita da Elon Musk ha toccato il rialzo del 30% per un +400% in sette giorni.