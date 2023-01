Il Regno Unito si prepara al suo primo, storico lancio spaziale

Inizialmente programmata per Novembre, la missione LauncherOne dell'agenzia Virgin Orbit è finalmente pronta a partire. Si tratterà del primo lancio spaziale in assoluto a partire da suolo britannico, ma non sarà il classico lancio che vi aspettate.

L'omonimo razzo LauncherOne, progettato da Virgin Galactic (compagnia di turismo spaziale), dovrebbe partire questa sera dallo spazioporto Cornwall - il primo spazioporto ufficialmente autorizzato dal Regno Unito per i lanci spaziali. Tuttavia non si tratterà di uno dei soliti lanci verticali a cui siamo abituati: il razzo, lungo 21 metri, sarà fissato sotto l'ala di un 747 modificato.

L'aereo, chiamato Cosmic Girl, è un vecchio Virgin Atlantic Boeing 747; i sedili passeggeri sono stati rimossi e la cabina di pilotaggio è stata riconvertita in un centro di controllo per gli ingegneri di lancio. Una volta preso il volo e raggiunti i 10,000 metri di altezza sopra l'oceano Atlantico, il razzo sotto la sua ala sinistra sarà sganciato, prima di accelerare fino a 13,000km/h, raggiungendo così l'orbita e rilasciando sette satelliti.

Per questo motivo, il lancio non sarà particolarmente spettacolare; sarà del tutto simile ad un qualsiasi decollo aereo notturno. L'orario di lancio è infatti programmato per le 23:16 (ora italiana) di questa sera.

Uno dei motivi per cui non assisteremo ad un lancio verticale è la minore suscettibilità alle condizioni atmosferiche. Inoltre, un lancio orizzontale non necessita di particolari infrastrutture a terra e, complessivamente, è più affidabile (recentemente il razzo Vega-C è stato vittima di un lancio fallimentare).

Si tratta senza dubbio di un momento storico per il programma spaziale del Regno Unito, e l'agenzia sta già pianificando altri lanci in futuro. Il capo dello spazioporto Cornwall, Melissa Thorpe, ha dichiarato di sentirsi estremamente fiduciosa e concentrata.

"Spero che le persone si sentano inspirate ed orgogliose di come stiamo rappresentando Cornwall, andando nello spazio," ha affermato Thorpe. "C'è molta negatività là fuori. Quello che stiamo facendo è eccitante, divertente, ed è un po' una storia di rivalsa."

In futuro, lo spazioporto potrebbe essere utilizzato per il trasporto di astronauti nello spazio. Per il momento, tuttavia, l'obiettivo principale rimane il lancio di satelliti in orbita.

[Credit: Virgin Orbit]