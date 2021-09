Il Regno Unito punta a modificare i cibi geneticamente: sarà il futuro?

L'uscita dall'Unione Europea ha consentito al Regno Unito di deviare dalle regole di blocco comuni e permettere ai propri ricercatori di utilizzare tecniche di modifica genetica per sviluppare colture in grado di aumentare i raccolti, ridurre la necessità di pesticidi e limitare le emissioni di gas serra.

Il governo britannico ha infatti recentemente esposto il suo piano per rendere più facile per gli scienziati condurre ricerche sul campo, affermando che l'editing genetico potrebbe aiutare a produrre rapidamente colture più nutrienti e resistenti a parassiti e malattie.

Il comitato scientifico ha comunque tenuto a precisare una sostanziale differenza tra l'editing genetico, che implica la sola manipolazione dei geni all'interno di una singola specie, con la modificazione genetica vera e propria, che trasferisce invece il DNA da una specie a un'altra.

George Eustice, segretario all'Ambiente, ha infatti dichiarato: "L'editing genetico ha la capacità di sfruttare le risorse genetiche che la natura ha fornito. È uno strumento che potrebbe aiutarci ad affrontare alcune delle più grandi sfide cui dobbiamo far fronte, come la sicurezza alimentare, il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità".

Questa scelta da parte del Governo britannico ha trovato da subito l'elogio e l'approvazione da parte del mondo accademico, come svolta per una futura crisi alimentare, consapevoli inoltre di come reagiscono le persone che provano il cibo OGM.

La prof.ssa Wendy Harwood, direttrice del gruppo di trasformazione delle colture presso il John Innes Centre, ha affermato: "L'editing del genoma è la tecnologia più entusiasmante che ho visto nei miei molti anni di lavoro nella scienza delle colture. Una tecnologia che permette di introdurre piccoli cambiamenti nel DNA delle colture, portando alle caratteristiche di cui abbiamo bisogno come la resistenza alle malattie, una migliore qualità nutrizionale o una maggiore resilienza agli estremi climatici".

Sarà questa la svolta per il futuro alimentare? Ad esempio in Russia è stato creato il primo vitello OGM, sareste favorevoli a questo tipo di allevamento anche da noi?