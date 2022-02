Il Regno Unito ci riprova: passaporto o carta di credito per accedere ai siti pornografici

Qualche anno fa su queste pagine abbiamo parlato del blocco ai siti porno in Uk per i minorenni, previsto da un piano stilato dal Governo del Regno Unito che aveva l'obiettivo di proteggere i minori dai contenuti pornografici presenti sul web. Ebbene, quando si pensava che il piano fosse stato affossato, l'Esecutivo ha deciso di rilanciarlo.

Nonostante le critiche mosse dagli attivisti che si battono per la difesa della privacy, il Governo di Boris Johnson ha rilanciato l'Online Safety Bill.

Si tratta di un gigantesco atto legislativo che ha l'obiettivo di ripensare il modo in cui le piattaforme digitali operano nel paese. Rispetto al passato le differenze sono tante: nella versione originale, il disegno di legge prevedeva che solo i siti porno con contenuti generati dagli utenti (come Onlyfans) avrebbero dovuto verificare l'età degli utenti. Ora, la normativa è stata aggiornata e copre tutti i tipi di siti a luci rosse.

Il Ministro del Digitale, Chris Philip, in una dichiarazione ha affermato che "i genitori meritano di stare tranquilli ed i loro figli devono essere protetti dai contenuti online. Stiamo ora rafforzando il disegno di legge sulla sicurezza online in modo che si applichi a tutti i siti porno".

Non è chiaro in che modo saranno implementati i controlli dell'età, e probabilmente saranno le single aziende a decidere autonomamente a come conformarsi alle nuove regole. Il Governo ha però affermato che i possibili metodi di verifica potrebbero includere "il controllo dell'età di un utente rispetto ai dettagli che il suo provider di telefonia mobile detiene, la verifica tramite un controllo della carta di credito e altri controlli del database, inclusi i dati detenuti dal governo come i dati del passaporto". Le associazioni a difesa della privacy però promettono battaglia, come avvenuto tre anni fa.