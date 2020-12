Regno Unito: si sta già scegliendo un sito per una centrale elettrica a fusione nucleare

La fusione nucleare non sembra più essere un tema da fantascienza, e si sta preparando a un lento, ma inesorabile, arrivo sul mercato. Mentre in tutto il mondo team di scienziati e ingegneri stanno lavorando a sempre più prototipi e test, nel Regno Unito, si sta progettando già un sito per la prima centrale elettrica a fusione al mondo.

Si sta cercando un sito grande all'incirca 1 milione di metri quadrati. Tuttavia, così come la maggior parte di questi progetti, per la fusione nucleare ci vorranno ancora circa 10 anni. Si tratta, quindi, di una mossa per far parlare di sé o un passo reale? Innanzitutto si può dire che scegliere fin da ora un sito è una scelta davvero intelligente, poiché così si avrà tutto il tempo per migliorare e controllare la struttura.

Secondo quanto riferisce New Scientist, la pianificazione e la costruzione di un impianto del genere - basato sulla tecnologia STEP - dovrebbero costare più di 2,5 miliardi di dollari, cinque volte quello che costa un impianto di fissione nucleare tradizionale. L'United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA), inoltre, spera che l'impianto possa essere operativo entro il 2040 e la costruzione dovrebbe iniziare intorno al 2030.

L'impianto potrebbe essere la chiave per il Regno Unito di raggiungere il suo obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, ma ci sono ancora molti ostacoli da superare. In contemporanea, le cose potrebbero cambiare perfino nel 2025, quando il più grande progetto di fusione del mondo, chiamato ITER, sarà avviato in Francia.

Insomma, sicuramente ci vorrà del tempo, ma siamo - senza alcun dubbio - all'alba dell'era della fusione nucleare.