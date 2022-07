Nel Regno Unito, è stato trovato un vero e proprio tesoro di monete d'oro romane

Siete appassionati di monete? Avete un amico che va matto per la numismatica? Rimarrete eccitati dalla scoperta di questo antico deposito d’oro trovato sepolto sui terreni del Regno Unito. Cosa!? Non è abbastanza? E che ne dite se vi diciamo che quelle monete d’oro erano utilizzate da uno degli imperi più celebri della storia?

Finora, i metal detector hanno scoperto undici monete in un remoto tratto di campo coltivato situato a Norfolk, una contea rurale vicino alla costa orientale dell'Inghilterra, e gli esperti sperano che ne possano essere portate alla luce altre in futuro.

Damon e Denise Pye, una coppia di metaldetectoristi locali, hanno trovato la prima di numerose monete d'oro nel 2017, dopo che gli agricoltori locali avevano finito di arare il terreno alla fine della stagione del raccolto, il che ha reso la terra ideale per l'esplorazione. Il bottino è stato soprannominato "The Broads Hoard" dai numismatici locali, a causa della sua posizione geografica vicino a The Broads, una rete di fiumi e laghi che attraversa la campagna inglese.

"Le monete sono state trovate sparse nel terreno dell'aratro, che è stato agitato anno dopo anno, provocando il continuo ribaltamento del terreno e portandole alla fine a venire in superficie", ha detto Adrian Marsden, numismatico del Norfolk County Council specializzato in monete dell'antica Roma. "Il primo anno, [i Pyes] hanno trovato quattro monete, e l'anno successivo un'altra, e poi ne hanno trovate altre l'anno successivo.”

Tali monete d'oro sono datate tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. È interessante notare che tutte le monete furono coniate prima della conquista romana, quando la Gran Bretagna fu occupata dalle forze romane a partire dal 43 d.C. dopo un'invasione lanciata dal quarto imperatore di Roma, Claudio.

Il che solleva la domanda: come sono finite le monete in un campo anni prima dell'arrivo delle forze romane? Mentre Marsden ha detto che non c'è modo di saperlo con certezza, pensa che potrebbero esserci un paio di spiegazioni logiche per la riserva di ricchezze.

"È evidente che [le monete] sono finite nel terreno prima dell'invasione", ha detto Marsden a WordsSideKick.com. "È possibile che facessero parte di un qualche tipo di offerta agli dèi, ma più probabilmente qualcuno li ha seppelliti con l'intenzione di recuperarli in seguito. L'oro era utilizzato spesso nel commercio, quindi è possibile che una tribù locale si è impossessata delle monete e forse ha pianificato di usarle per altre cose, come fonderle per creare gioielli".

Sapete quanto vale questo tipo di monete? Sappiate che con una sola moneta d'oro, un uomo è diventato ricco.

[Photo by Adrian Marsden]