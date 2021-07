Il Regno Unito vieta le aragoste bollite vive: 'anche loro sono esseri senzienti'

Il benessere degli animali è un tema che molti paesi stanno sposando. La strada è sicuramente ancora (molto!) lunga, ma piccole accortezze come quelle della Germania, che ha vietato la macellazione dei pulcini maschi, non fanno altro che spianare la strada a delle leggi sempre più giuste nei confronti degli animali.

Secondo il London Evening Standard, la principale legislazione sul benessere degli animali, creature come aragoste, granchi, polpi e calamari saranno riconosciuti come animali senzienti in grado di provare dolore (un po' come quasi tutte le creature del nostro pianeta), grazie alle nuove modifiche alla legge sul benessere degli animali senzienti (un disegno di legge che si applicava solo ai vertebrati prima d'ora).

Questa nuova revisione della legge, quindi, impedirebbe a chef e pescivendoli di uccidere i molluschi immergendoli direttamente in acqua bollente, una pratica - come ben saprete - molto utilizzata. Le creature, infatti, dovranno essere stordite prima, con metodi come l'elettricità, per impedire loro di provare dolore.

Secondo il sito di notizie britannico The Independent, le restrizioni sono state emanate dopo che il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che la sua amministrazione prenderà in considerazione i sentimenti e il benessere degli animali. Anche altre nazioni, come la Svizzera e la Nuova Zelanda, hanno già reso illegale bollire alcune di queste creature.