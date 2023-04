Il Regno Unito vuole il 'suo' ChatGPT: investiti 100 milioni di sterline nell'IA

Mentre la Cina inizia a sperimentare sull'IA in campo astronomico, un altro importante Paese del mondo ha dato il via alla sua ricerca "nazionale" sull'Intelligenza Artificiale. Stiamo parlando del Regno Unito, che nelle scorse ore ha stanziato 100 milioni di sterline per un rivale di ChatGPT, facendone una questione di sicurezza nazionale.

Una nota del Primo Ministro inglese Rishi Sunak e del Segretario Inglese per la Tecnologia Michelle Donelan ha infatti confermato uno stanziamento da 100 milioni di sterline, pari a 113 milioni di Euro, per la crezione di una "Foundation Model Taskforce", ovvero di un team di esperti che si occupi di sviluppare un'IA che renda il Regno Unito "competitivo con il resto del mondo" nel campo dei modelli linguistici avanzati.

La serietà con cui il N°10 di Downing Street sta prendendo la questione è testimoniata dal fatto che la task force sia chiaramente ispirata a quella utilizzata per combattere il Covid-19 tra il 2020 e il 2022, sia in termini organizzativi che operativi: il gruppo, infatti, si interfaccerà solamente con il Primo Ministro e con il Segretario per la Tecnologia, e sarà guidato da una figura che verrà svelata nel corso dei prossimi mesi.

In parallelo, Londra ha anche stanziato 900 milioni di sterline (poco più di un miliardo di Euro) per la creazione di un supercomputer dedicato ai ricercatori inglesi sull'IA. Secondo il Governo inglese, questa mossa permetterà al Regno Unito di avere una "IA sovrana" che garantirà il processo tecnologico e lo sviluppo economico senza ricadere nelle implicazioni etiche delle IA private come ChatGPT. Non è dunque un caso che, dopo il ban di ChatGPT in Italia, anche il Regno Unito avesse preso in considerazione il blocco dell'IA di OpenAI sul territorio nazionale.