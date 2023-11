Una 'regola della nonna' sul lavarsi bene è stata appena confermata dalla scienza

Una recente ricerca ha confermato quello che le nonne di tutto il mondo hanno sempre sostenuto: ci sono zone del nostro corpo che tendiamo a trascurare durante il lavaggio, e questo può influire negativamente sulla salute del nostro microbioma cutaneo. Potrebbe sembrare banale, ma pulire le zone ignorante potrebbe avere benefici a lungo termine.

Il team di ricercatori dell'Università George Washington, guidato dal professor Keith Crandall, ha esaminato le variazioni del microbioma della pelle in diverse aree corporee, concentrandosi in particolare su quelle spesso trascurate come il retro delle orecchie, l'interno dell'ombelico e gli spazi tra le dita dei piedi.

Attraverso l'analisi del DNA di campioni di pelle prelevati da studenti laureati e non, hanno scoperto che le zone regolarmente pulite presentano una maggiore diversità microbiologica, suggerendo una collezione di microbi potenzialmente più salutare rispetto alle aree trascurate. Questo studio, pubblicato su Frontiers in Microbiology, non solo conferma il consiglio delle nonne ma apre anche nuove prospettive sulla comprensione del legame tra la salute del microbioma e quella umana, un campo ancora ampiamente inesplorato e ricco di potenziale.

Insomma, i "vecchi metodi" sembrano funzionare sempre e anche la scienza è d'accordo: soprattutto il miele, ad esempio, che aiuta davvero contro il raffreddore. Lo stesso vale per il brodo di pollo, non una cura miracolosa, certo, ma un ottimo palliativo da usare quando si è malati.