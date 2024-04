La regola del pollice per le esplosioni atomiche in Fallout funziona? Ecco la verità

In Fallout, c'è una regola militare insolita: se puoi coprire con il pollice, tenuto a braccio teso, la nuvola di un'esplosione nucleare, allora sei al sicuro e avrai salva la vita. Questa pratica ha attirato l'attenzione di alcuni studenti dell'Università di Leicester, curiosi di esplorarne la validità.

Gli studenti hanno esaminato la dimensione dell'esplosione di 'Little Boy', la bomba atomica sganciata su Hiroshima che ha rilasciato un'energia di 15 kilotoni (e che poteva rivelarsi un disastro). Dai loro studi è emerso che per essere in una posizione sicura, in cui il pollice possa effettivamente coprire la nuvola dell'esplosione, bisognerebbe trovarsi. a circa 12,6 km dall'epicentro. Questa distanza garantirebbe l'incolumità dagli effetti diretti come le ustioni e i sintomi immediati di malattia da radiazioni.

Ma la sopravvivenza alle bombe atomiche non si limita a evitare l'impatto iniziale. La vera minaccia è rappresentata dal vento che trasporta la radioattività, che potrebbe raggiungerci in meno di 30 minuti se ci trovi direttamente contro corrente. Gli studenti hanno quindi suggerito che, in caso di vento sfavorevole, muoversi per almeno 1,65 km lateralmente rispetto alla direzione del vento potrebbe significativamente diminuire il rischio di assorbire dosi pericolose di radiazioni.

Nonostante la potenziale utilità in contesti molto limitati, questa regola del pollice perde di efficacia con le moderne armi nucleari, molto più potenti di quelle utilizzate nei calcoli. Ruth McBurney, esperta in controllo delle radiazioni, enfatizza che la migliore strategia in caso di rischio di 'fallout' è cercare un rifugio adeguato. Le linee guida ufficiali consigliano di rifugiarsi immediatamente, di stare lontano dalle finestre, di rimanere al riparo e di seguire le indicazioni delle autorità.

Concludendo, se la regola del pollice può offrire un minimo di orientamento in situazioni estreme, non sostituisce le raccomandazioni di sicurezza fornite dagli esperti.

