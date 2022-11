Ecco le regole per gli astronauti NASA per l'uso dei social network nello spazio

La NASA ha rilasciato al giornale Vox il suo attuale manuale sui social media per gli astronauti quasi interamente non modificato, che mostra praticamente le "regole" e i consigli che l'agenzia spaziale americana ha dato ai suoi cosmonauti. In poche parole delle line guide su come comportarsi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

La NASA osserva che oltre a non pubblicare sui sociale network per guadagno personale o finanziario o esporre segreti di stato, "gli sforzi dei social media dovrebbero sempre essere considerati secondari rispetto alla sicurezza dell'equipaggio e veicolo."

Sembra essere un consiglio ovvio, ma è sempre meglio ricordarlo: "i social media sono volontari e dovrebbero essere considerati secondari rispetto alla sicurezza della missione e alla coesione dell'equipaggio".

Quello che viene ripetutamente consigliato è anche la discrezione politica, un dettaglio importante e sicuramente interessante, date le tensioni passate e attuali tra i principali protagonisti della ISS, Stati Uniti e Russia. La NASA è stata, infatti, recentemente accusata per aver sfruttato e utilizzato un po' troppo i social network.

L'agenzia attualmente gestisce ben 700 account di social media, inclusi Reddit, Twitch e LinkedIn. I social sono sicuramente molto importanti per comunicare con il pubblico, così come ha dimostrato la recente impresa di Samantha Cristoforetti, che è diventata la prima TikToker dallo spazio.