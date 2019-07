Le regole della gravità potrebbero essere essenziali per la costruzione dei PC quantistici

Il calcolo quantistico promette di rivoluzionare la potenza e la scala dei nostri sistemi informatici, siamo ancora molto lontani per la costruzione di un reale computer quantistico, ma gli studi migliorano giorno dopo giorno.

Degli scienziati sembrano aver fatto una scoperta su come potrebbe essere raggiunto il calcolo quantico ottimale: grazie alla gravità. Le regole geometriche per trovare la distanza più breve tra due punti su una superficie curva, per quanto riguarda la gravità nella relatività generale, potrebbero essere utilizzate anche trovare il modo più efficiente per elaborare le informazioni in un computer quantistico.

Questi punti di viaggio più rapido, per quanto riguarda un pianeta sferico o all'interno di un sistema di calcolo quantistico, vengono chiamati geodetici. Secondo i ricercatori, che hanno pubblicato lo studio su Physical Review Letters, grazie a questo metodo si potrebbero effettuare i calcoli più veloci possibili in una particolare branca del calcolo quantistico, la teoria del campo conforme.

Adattare il potenziale dell'informatica quantistica a qualcosa di fisico e pratico è una delle maggiori sfide che gli scienziati devono affrontare. Per farlo, si deve eliminare il tasso d'errore e ridurre le interferenze il più possibile.

Il nuovo studio si basa su dei lavori precedenti che esaminano il legame tra calcolo quantistico e geometria, ma si spinge oltre. Attualmente questi risultati si applicano a un insieme specifico di condizioni di calcolo quantistico, ma i risultati potrebbero essere applicati in modo più ampio in futuro.

"Abbiamo dimostrato che, nella teoria del campo conforme bidimensionale, la lunghezza di tali punti geodetici è calcolata dall'azione della gravità bidimensionale" dichiarato Paweł Caputa dell'Università di Kyoto a Phys.org. "Abbiamo dimostrato che esistono famiglie di sistemi quantistici in cui la complessità di certi compiti universali è ben stimata usando la gravità classica."