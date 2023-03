Questa reliquia incredibilmente rara si è rivelata essere un clamoroso falso

I reperti antichi possono aiutarci a comprendere il passato di determinati popoli e civiltà passate o estinte. Tuttavia, alle volte questi cimeli possono essere fuorvianti e non è facile capire se siano veri o totalmente falsi... come quello - incredibilmente raro e unico - che è stato "bollato come fake" recentemente.

Stiamo parlando di un frammento di ceramica, scoperto da un paio di visitatori del Parco Nazionale di Tel Lachis nel centro di Israele, con su scritta la prima testimonianza dell'antico re persiano Dario il Grande.

Gli esami effettuati presso l'Analytical Laboratory dell'IAA e l'Università Ebraica di Gerusalemme sono serviti solo a rendere le cose più emozionanti del previsto. Il coccio riportava incise le parole "Anno 24 di Dario" in aramaico antico, la reliquia è stata persino datata come risalente al 498 a.C., ed è stata considerata la prima iscrizione in assoluto su Dario il Grande scoperta in qualsiasi parte della nazione mediorientale.

"Quando ho preso la reliquia e ho visto l'iscrizione, le mani hanno iniziato a tremarmi", ha dichiarato Eylon Levy, consigliere internazionale dello Stato di Israele, che ha scoperto il coccio a dicembre. "Ho guardato a destra e a sinistra le telecamere, perché ero sicuro che qualcuno mi stesse facendo uno scherzo."

Dopo un paio di giorni dall'annuncio del ritrovamento, infatti, era stata emessa una correzione: il frammento non era una reliquia unica nel suo genere, ma un oggetto risalente a qualche mese prima. La ceramica era antica, ma l'iscrizione - la parte più importante - risaliva solo a quattro mesi prima, attuata forse da qualche appassionato.

