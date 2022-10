I relitti nei fondali sono un grave rischio ambientale: ecco perché

È vero che i relitti riscuotono molto interesse per il loro grande valore storico, tuttavia ci soffermiamo poco sul loro impatto ambientale. Vediamo un nuovo studio che cosa ha scoperto.

Sebbene talvolta possa far piacere ritrovare la nave che ispirò i Goonies, secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Frontiers in Marine Science, gli inquinanti di un relitto appartenente alla seconda guerra mondiale rappresentano anche dopo 80 anni un grosso problema per i fondali oceanici del Mar del Nord.

Stiamo parlando del relitto della V-1302, ovvero la nave che fu utilizzata per la prima volta come peschereccio tedesco e fu requisita dalla marina durante il secondo conflitto mondiale, che la trasformò in motovedetta. Fu affondata da due bombe della Royal Air Force britannica che pattugliavano la costa belga, il 12 febbraio 1942.

Il team di ricercatori ha focalizzato l'attenzione sul potenziale impatto del naufragio. Dai risultati è emerso che i relitti di entrambe le guerre mondiali contengano tra le 2,5 milioni e 20,4 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi.

Sono stati rinvenuti metalli pesanti quali nichel, rame, arsenico e composti esplosivi. L'autore dello studio Josefien Van Landuyt, ha inoltre affermato come i naufragi possano diventare sempre più pericolosi man mano che i relitti invecchiano e ciò sta a significare che il loro impatto ambientale è in continua evoluzione.

Nonostante sulla superficie dei relitti vi siano intere comunità di batteri che contribuiscono alla vita sottomarina, appare necessario mettere in atto delle strategie migliori, affinché vengano gestite nel migliore dei modi le conseguenze a livello ambientale.