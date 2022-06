Il relitto da 17 miliardi di dollari vicino alla Colombia è straordinariamente conservato

Nuove immagini di uno dei relitti più preziosi del mondo mostrano la sua straordinaria conservazione sul fondale marino al largo delle coste della Colombia, mentre la ricerca ha rivelato altri due relitti storici nella stessa area.

Le ultime fotografie e video del relitto del galeone del tesoro di San José sono stati diffusi dalla marina colombiana il 6 giugno.

La nave è stata caricata con un valore stimato di 17 miliardi di dollari di oro, (molto di più del relitto tedesco) argento e gioielli quando è affondata nel 1708 e il suo relitto è stato scoperto solo nel 2015. La marina ha utilizzato un veicolo subacqueo (ROV) telecomandato per esaminare il relitto; la sua posizione precisa è tenuta segreta per scoraggiare i cacciatori di tesori.

Le nuove immagini mostrano che lo scafo in legno della San José è ricoperto di vegetazione marina – specie oceaniche che colonizzano il substrato e i relitti delle navi – ma è ancora straordinariamente intatto dopo oltre 300 anni sotto le onde.

Un portavoce della marina colombiana ha detto che cannoni, monete e lingotti d'oro possono essere visti esposti sul fondo del mare, così come un delicato servizio di stoviglie in porcellana in perfette condizioni.

In molti casi la conservazione è così buona che i ricercatori possono leggere le iscrizioni sugli oggetti. "Con le iscrizioni scoperte, è stato possibile determinare i siti di produzione dei cannoni della nave: a Siviglia e Cadice, nell'anno 1655", ha affermato in una nota l'ammiraglio José Joaquín Amézquita, direttore generale marittimo della marina colombiana. "Puoi anche vedere i diversi oggetti d'oro, inclusi i 'macuquinas' [un tipo di moneta] e la data in cui sono stati coniati".

Gli esperti pensano che il naufragio e i suoi manufatti possano essere così ben conservati perché il San José affondò a una profondità considerevole - circa 600 metri - molto al di sotto della portata della luce solare che sostiene molti organismi marini.

Gli esperti della marina hanno anche scoperto altri due relitti sul fondo del mare nelle vicinanze: uno di una nave del periodo coloniale (dall'arrivo degli spagnoli nel 1525 circa fino all'inizio del 1800) e l'altro di una goletta di circa 200 anni. Le origini di entrambe le navi sono sconosciute.

Rimanendo in tema di "emersione di storici relitti", potreste esservi persi il ritrovamento dell'Endurance dopo più di 100 anni.

[Immagini Armada de la República de Colombia]