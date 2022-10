Relitto di questa nave della seconda guerra mondiale cambia microbiologia dell'oceano

Così com'è stato ripotato sulla rivista Frontiers in Marine Science, un relitto inghiottito dal mare durante la seconda guerra mondiale sta influenzando la microbiologia dell'oceano dopo 80 anni a causa delle sostanze che stanno fuoriuscendo dall'imbarcazione.

"Volevamo vedere se i vecchi relitti di navi nella nostra parte di mare [la parte belga del Mare del Nord] stavano ancora plasmando le comunità microbiche locali e se stessero ancora intaccando i sedimenti circostanti", ha dichiarato l'ecologo microbico Josefien Van Landuyt, dell'Università di Gand in Belgio. "Questa analisi microbica è unica all'interno del progetto."

Il battello in questione è il V-1302 John Mahn, che iniziò la sua vita come peschereccio tedesco prima di essere convertito in motovedetta durante la guerra. Il destino della nave lo sappiamo già: l'imbarcazione venne affondata vicino alla costa belga nel 1942 dalla Royal Air Force britannica, come parte dell'operazione Channel Dash.

Così come si aspettavano gli scienziati, vicino al relitto è stata trovata una grande concentrazione di inquinanti tossici: metalli pesanti (come nichel e rame), arsenico, composti esplosivi e idrocarburi policiclici aromatici o IPA (sostanze chimiche presenti anche nel carbone, petrolio greggio e benzina). la presenza di questi inquinanti ha ovviamente un impatto anche sulla vita microbica circostante.

"La loro età avanzata potrebbe aumentare il rischio ambientale dovuto alla corrosione. Pertanto, il loro impatto è ancora in evoluzione." Fatte le dovute premesse, quindi, è opportuno credere che anche i molti relitti che possono essere trovati nelle profondità marine - come ad esempio i resti del Titanic che stanno scomparendo - siano un male le comunità microbiche.