In questo relitto romano sono stati trovati beni inestimabili, anche la Testa di Ercole

C’è questo luogo comune secondo cui ogni relitto antico nasconde, in realtà, preziosi tesori e beni... Tuttavia, questo pensiero è alimentato da continue scoperte attorno a queste “Olandesi volanti” che ci hanno creduto di meno. Oggi vi parliamo di un relitto romano, di 2000 anni fa, che nasconde due beni molto particolari.

Il meccanismo di Antikythera, un modello meccanico preciso del sole, della luna e dei pianeti, e una testa di marmo che si pensa rappresenti il ​​semidio greco Ercole: questi sono i protagonisti di questo rinvenimento.

Scienziati e subacquei hanno fatto le nuove scoperte dopo aver creato le prime fasi di un preciso modello digitale 3D del naufragio, che affondò vicino ad Antikythera, un'isola greca nel Mar Egeo meridionale, intorno al secondo quarto del I secolo a.C. Il modello digitale — che gli scienziati hanno realizzato con migliaia di fotografie subacquee del sito del fondale marino, utilizzando una tecnica chiamata fotogrammetria, potrebbe aiutare nella ricerca di più pezzi del misterioso meccanismo a ingranaggi, ha affermato la squadra di ricerca.

Il modello ha già consentito agli archeologi di identificare e rimuovere diversi grandi massi caduti sul sito del relitto dopo un terremoto, avvenuto qualche tempo dopo l'affondamento della nave. La rimozione dei massi ha rivelato un'area che si pensa sia all'interno dello scafo dell'antica nave e conteneva gli ultimi reperti, tra cui la massiccia testa di marmo di una scultura che si pensa rappresenti il ​​semidio greco Eracle (Ercole in latino), secondo una dichiarazione dalla squadra di spedizione.

Cento anni prima, dei sommozzatori di salvataggio hanno anche trovato i resti del meccanismo di Antikythera - ora in mostra al Museo Archeologico Nazionale di Atene - quindi è probabile che sia la statua che il meccanismo si trovassero all'incirca nella stessa area della nave, Lorenz Baumer, archeologo classico dell'Università di Ginevra in Svizzera e co-conduttore delle spedizioni. detto a Live Science.

Ma "il sito è piuttosto grande", ha detto. "È largo circa 50 metri ed è coperto da rocce. È possibile che [altri frammenti] si nascondano nelle rocce, ma potrebbero essere ovunque".

Sebbene si pensi che la nave ad Antikythera fosse lunga circa 55 m, secondo il Woods Hole Oceanographic Institution in Massachusetts, lo scafo di legno da allora è marcito e sono stati trovati solo pezzi del ricco carico che un tempo trasportava, ha detto Baumer.

Non si sa come sia affondata la nave o in quale posizione si sia fermata sul fondo del mare, ha detto. Ora si trova a una profondità di circa 46 metri, appena al largo di un punto settentrionale dell'isola.

Gli scavi completati durante l'ultima spedizione, a maggio e giugno 2022, si sono concentrati su una piccola area esposta dopo il sollevamento dei massi dal sito. Oltre alla testa della statua in marmo, la squadra ha trovato due denti umani all'interno di una massa di depositi marini e frammenti di rame e legno.

Gli scienziati sperano di analizzare gli isotopi nello smalto dei denti. Gli isotopi sono variazioni di elementi chimici che hanno perso neutroni a causa del decadimento radioattivo e possono rivelare la geochimica dell'ambiente quando si sono formati i denti. Gli isotopi potrebbero aiutare gli scienziati a determinare la dieta di una persona o il luogo di origine, e i denti potrebbero persino contenere frammenti di DNA, ha detto Baumer. Gli archeologi cercheranno anche altri resti umani dove sono stati trovati i denti.

[Credito immagine: Nikos Giannoulakis/Ministero ellenistico della Cultura e dello Sport/Scuola Svizzera di Archeologia in Grecia]