Un relitto scomparso da 50 anni è stato finalmente ritrovato

Dopo il suo affondamento nel 1973, un mercantile costiero chiamato "Blythe Star" non è più stato ritrovato. Per 50 anni la sua posizione è rimasta un mistero, ma adesso finalmente un team di esperti ha scoperto la posizione del relitto al largo della costa occidentale della Tasmania mentre studiava una frana sottomarina.

Era il 12 ottobre 1973, quando la MV Blythe Star stava navigando al largo della costa della Tasmania e iniziò ad imbarcare acqua. I dieci membri dell'equipaggio del mercantile abbandonarono rapidamente la nave e salirono a bordo di una zattera gonfiabile.

Le loro vicende diede origine alla "più grande ricerca marittima mai condotta in Australia fino a quel momento" per sette giorni, ma senza esiti positivi. Gli uomini però erano vivi e si trovavano in una zattera solo con glucosio in polvere, una piccola quantità di acqua in scatola e biscotti. Un membro dell'equipaggio, John Sloan, il secondo ingegnere, passò a miglior vita perché molto probabilmente non aveva con sé i suoi farmaci per la tiroide.

I restanti nove membri dell'equipaggio alla fine sbarcarono nella penisola di Forestier in Tasmania. Qui due uomini, John Eagles e Kenneth Jones, morirono poco dopo l'approdo della scialuppa di salvataggio. Tre dei sopravvissuti riuscirono a scalare le ripide scogliere che circondavano la baia, vagando nel deserto finché non incontrarono un lavoratore forestale che li portò nella città più vicina il 26 ottobre, quasi due settimane dopo.

I soccorritori alla fine inviarono un elicottero per recuperare gli uomini che erano rimasti sulla spiaggia. La barca, però, non è mai stata ritrovata... fino ad oggi, nonostante la causa dell'affondamento è ancora un mistero. Dopo la tragedia, però, l'Australia implementò solide leggi sulla sicurezza marittima.

