Trovato il relitto di un sottomarino tedesco risalente alla seconda guerra mondiale

Nell'aprile 2018, il Sea War Museum Jutland ha trovato il relitto dell'U-boat tedesco U-3523, affondato da bombe di profondità da un aereo britannico B24 il 6 maggio 1945. Il giorno prima, le forze tedesche in Danimarca, Germania nord-occidentale e i Paesi Bassi si erano arresi e l'U-boat non era in pattuglia, ma probabilmente in fuga.

Con la sua tecnologia, questi U-boat di tipo XXI avrebbero potuto rivoluzionare la guerra sottomarina se un numero sufficiente di barche fosse stato completato a tempo debito. Furono costruiti, infatti, 118 mezzi, ma solo due entrarono in servizio attivo. Il Tipo XXI fu il primo vero sottomarino in grado di navigare per un lungo periodo di tempo, con un raggio che gli avrebbe permesso di navigare senza sosta fino al Sud America.

L'U-3523 è apparso sullo schermo durante una scansione del fondale marino a nord di Skagen. L'intera parte anteriore del sottomarino è sepolta nel fondo del mare, mentre la poppa è in piedi a 20 metri sopra il fondo. Il relitto giace a 123 metri sotto l'acqua, rendendo molto difficile accedervi. Si pensava che l'U-3523 fosse affondato nelle acque a nord-est di Skagen, ma la vecchia posizione era fortemente imperfetta. L'U-3523 si trova infatti a circa 16 chilometri a ovest della sua posizione originale, che all'epoca fu riportata dal bombardiere britannico.

Il Sea War Museum Jutland ha finora trovato, registrato e misurato circa 450 relitti nel Mare del Nord e nello Skagerrak. Finora il museo ha trovato i relitti di 12 sottomarini, 3 dei quali britannici e 9 tedeschi. Dopo la seconda guerra mondiale la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, la Francia e l'Unione Sovietica rilevarono un certo numero di U-boat tedesche di tipo XXI e li utilizzarono per diversi anni. Il fondo del mare ospita questo e altri relitti: come il cadavere della USS Nevada e la Hiei, la prima nave da guerra giapponese affondata dagli americani durante la seconda Guerra Mondiale.