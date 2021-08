Reminiscence, diventiamo protagonisti del film nell'ultimo trailer grazie all'IA

A poco più di un mese dal rilascio del primo trailer ufficiale, il nuovo film con Hugh Jackman torna a stupirci con una curiosa iniziativa promozionale basata sul DeepFake e sull'Intelligenza Artificiale.

Un portale promozionale sviluppato dalla D-ID, startup specializzata in tecnologie di protezione contro il riconoscimento facciale che ha trovato un particolare risvolto nelle proprie produzioni, ovvero quello di poter migliorare e velocizzare il processo di creazione dei DeepFake.

Per l'occasione, l'azienda ha creato un portale dedicato all'esperienza, in cui verremo catapultati all'interno delle memorie oggetto delle indagini del detective Nick Bannister.

Per reclamare il proprio posto nella pellicola, basterà recarsi sul portale del progetto e caricare la foto del soggetto che si desidera animare. Dopo qualche secondo ci troveremo all'interno delle "memorie" in una breve animazione del volto, con un accenno di sorriso. Il risultato non è eccelso come quanto visto nell'incredibile DeepFake di Tom Cruise ma si tratta per certi versi di un'esperienza straniante e di buona qualità, visto e considerato che si tratta di un processo del tutto automatizzato e privo di interventi umani.

Il nuovo film di Lisa Joy con Hugh Jackman e Rebecca Ferguson arriverà nelle sale italiane a partire dal 26 agosto e sarà distribuito su scala globale da Warner Bros.