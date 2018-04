Renault è la casa automobilistica ad aver venduto più veicoli elettrici in Italia

La rivoluzione elettrica potrebbe arrivare anche da noi, ma non si sa quando. Tuttavia, c'è una società che ha già venduto diversi veicoli di questo tipo nel nostro Bel Paese. Stiamo chiaramente parlando di Renault, che oggi ha diffuso i suoi dati di vendita.

Ebbene, la casa automobilistica francese ha piazzato 2493 unità in Italia durante lo scorso anno, un numero in realtà basso rispetto al resto d'Europa Pensate che l'unico Paese ad avere un'adozione di veicoli elettrici minore della nostra è il Portogallo. Prima la Norvegia, con 33.991 unità. I veicoli elettrici immatricolati in Europa nel 2017 sono in totale 149.085.

Tornando a parlare del suolo nostrano, i veicoli immatricolati da Renault dal 2012 in poi risultano essere 5420, con 2300 punti di ricarica (solo 200 "veloci") e 5600 prese disponibili. Tuttavia, Enel stima che si arriverà a 14.000 punti di ricarica entro il 2022.

Renault ha recentemente mostrato a Roma il quadriciclo Twizy, pensato per l'uso cittadino, con autonomia di circa 300 km e una batteria da 41 kWh. Nella stessa occasione, è stato presentato alla stampa anche il veicolo commerciale che punta sulla logistica sostenibile a zero emissioni: Kangoo Z.E. Insomma, sembra che qualcosa inizi finalmente a muoversi anche da noi.