Renault lancia l'edizione limitata di Star Wars dell'ibrida Zoe

, in occasione dell'arrivo nelle sale di tutto il mondo dell'ottavo capitolo di Gli Ultimi Jedi , ha annunciato il lancio di un'edizione limitata dell'ibrida, che lancerà la prossima primavera.

Le Star Wars Edition della Zoe sono già disponibili in pre-ordine, e sono caratterizzate da alcuni adesivi esterni legati alla famosa saga cinematografica, che riprendono (seppur in parte) il Millennium Falcon sul cofano, tetto e bagagliaio.

A livello di interni, la vettura include delle modifiche estetiche al cruscotto, le prese d'aria, il sistema di altoparlanti surround, gli speaker, la base del cambio ed i tappetini. Secondo quanto affermato dal produttore, la macchina sarà disponibile sul mercato proprio in tempo per il lancio di Solo: A Star Wars Story, che raggiungerà i cinema degli USA nel mese di Maggio 2018.

Altre modifiche rispetto alla versione standard della Zoe riguardano la presenza di una telecamera per la retromarcia, kit audio Bose, ruote Techrun da 17 pollici e modulo WiFi all'interno.

La Star Wars Edition sarà disponibile in quattro colorazioni, ma attenzione: saranno prodotte solo 1.000 unità, che saranno vendute esclusivamente in Francia. Le prenotazioni prendono il via dalle 21:00 di oggi, ma almeno al momento ancora non è noto il prezzo che imporrà il produttoere.

Siamo però sicuri che rappresenterà un must per i numerosi appassionati che negli ultimi giorni stanno affollando i cinema per vedere il nuovo capitolo di Star Wars.