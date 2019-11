Ho rende ancora più conveniente la portabilità: tagliati i costi di attivazione

Piacevole sorpresa dal fronte Ho. Mobile. L'operatore virtuale di Vodafone mira a spingere ulteriormente sulle portabilità in entrata e per incentivare gli utenti ha silenziosamente ridotto i costi di attivazione e di spedizione della SIM a soli 3,99 Euro, a cui si aggiunge la consegna gratuita della scheda.

Dati alla mano, si tratta di un risparmio di circa il 60% se si conta che in precedenza il costo per la SIM + attivazione era pari a 9,99 Euro.

Questa novità però si limita esclusivamente all'offerta da 5,99 Euro al mese, rivolta a coloro che effettuano la portabilità da Iliad, PosteMobile, Tiscali, Fastweb, LycaMobile ed un'altra ristretta cerchia di operatori virtuali. A 5,99 Euro al mese, a cui si aggiungono i 3,99 Euro in questione da pagare una tantum, è possibile ottenere 70 gigabyte di internet in 4G, e minuti ed SMS illimitati verso tutti. Precisiamo per dovere di cronaca che la velocità di connessione è in 4G Basic, ed è limitata a 30 Mbps in upload e download.

Restano disponibili per gli altri utenti le offerte con 50 gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati. Per i nuovi numeri, i clienti Kena e Daily Telecom il costo è di 8,99 Euro al mese, mentre per coloro che effettuano il trasferimento del numero da TIM, Tre, Wind e Vodafone si passa a 12,99 Euro. Per l'attivazione e SIM invece è necessario pagare 9,99 Euro una tantum.