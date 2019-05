Render 3D del nuovo iPhone XR, il modello del 2019 con dual camera sarà così?

Nel 2019 ci si aspetta che Apple dia un successore anche alla linea XR, la gamma di iPhone con prezzo più accessibile. Lo smartphone al 99% avrà una doppia fotocamera, a differenza del modello attuale. Un render in 3D ci dà un'idea molto convincente di come sarà il device. Il "quadratone" del comparto fotografico è troppo ingombrante?

Infatti nel render realizzato da Pricebaba Apple avrebbe scelto di usare la stessa identica soluzione che, sempre al 99%, troveremo anche sugli iPhone XI. Una scelta di design che è già stata stroncata da una buona parte dei siti di settore e del pubblico.

Il render è stato prodotto in collaborazione con OnLeaks. Il sito riporta anche un rumor sul possibile nome del successore dell'entry-level di Apple: iPhone XE. Sarà così?

Il design proposto da Pricebaba e OnLeaks ricorda in tutto e per tutto quello dell'attuale iPhone XR, con la differenza principale rappresentata dalla forma squadrata che racchiude il comparto fotografico nella scocca posteriore. Molto vistosa. Come suggeriva un precedente rumor, il nuovo iPhone XR rappresentato nei render ha una dual camera.

Due le possibili soluzioni cromatiche: o sarà in un vistoso nero, a contrasto con il resto (ma il risultato è davvero brutto), o riprenderà il colore del resto del corpo, con un effetto finale più armonioso, e decisamente azzeccato.

Trovate tutte le immagini, una esclusiva Pricebaba, a questo link.