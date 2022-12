Rendere la condivisione password a Netflix, Disney+ e Prime Video illegale: succede in Uk

La guerra alla condivisione degli abbonamenti a Netflix ed in generale a tutte le piattaforme rappresenta un fronte caldo per i servizi di OTT, i quali potrebbero applicare delle strette per massimizzare i guadagni. Nel Regno Unito il Governo però potrebbe renderla addirittura illegale.

Secondo un nuovo rapporto proveniente da Oltremanica, presto la condivisione delle password per Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video potrebbe essere considerata illegale in base alle nuove linee guida sulla pirateria pubblicate dal British Intellectual Property Office. In queste si legge che la “condivisione della password dei servizi di streaming”, che include una serie di piattaforme popolari come Disney +, può essere legalmente considerata un atto che infrange la legge sul copyright.

Come riportato dai colleghi di Gizmochina, TorrentFreak ha provveduto a contattare l’UPO per maggiori dettagli sulla norma, ed ha ottenuto come risposta che “esistono una serie di disposizioni nel diritto penale e civile che possono essere applicabili nel caso della condivisione delle password in cui l’intento è quello di consentire ad un utente di accedere a opere protette da copyright senza pagamento. Queste disposizioni possono includere la violazione dei termini contrattuali, la frode o la violazione secondaria del diritto d’autore a seconda delle circostanze”.

Insomma, una buona sponda per le piattaforme che da tempo si stanno soffermando su questo aspetto.