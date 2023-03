Rendere invisibile una cartella? Il semplice 'trucco' su Windows

Volete evitare di far vedere le cartelle che avete sul desktop, ad esempio, contestualmente a una diretta streaming o quando un vostro amico viene a trovarvi? Per una volta vorreste passare per una persona in grado di mantenere l'ordine quantomeno sul desktop del PC Windows? In questi casi, potrebbe interessarvi rendere invisibili le cartelle.

Potreste infatti non averci mai pensato, ma in realtà, perlomeno per quei contesti "temporanei" in cui non si ha a disposizione troppo tempo per mettere in ordine il desktop, un'idea di questo tipo potrebbe potenzialmente tornare utile. D'altronde, se siete voi a utilizzare il computer, nessuno si accorgerà di niente (evitate però chiaramente di premere su quella zona, altrimenti vi farete scoprire).

Va bene: la reale utilità di tutto ciò è "limitata", dato che potreste voler banalmente spostare quanto presente sul desktop, ad esempio, in Documenti, così da poter poi risistemare tutto in modo rapido. Tuttavia, vale la pena dare un'occhiata a una curiosità che un buon numero di persone non conosce, a partire da un clic destro sulla cartella coinvolta e da una pressione sul tasto "Proprietà".

Infatti, nella finestra che comparirà successivamente a schermo, potrete selezionare la scheda "Personalizza", che vi consentirà anche di accedere al pulsante "Cambia icona". In questo contesto, scorrendo verso destra, noterete a un certo punto degli spazi apparentemente vuoti tra alcune icone. In realtà, selezionando uno spazio di questo tipo e premendo poi prima sulla voce "OK" e poi su quella "Applica" renderete la cartella "invisibile".

Noterete però che a schermo rimane il nome. Per togliere quest'ultimo, potete dunque premere la combinazione di pulsanti Win + R, così da far comparire la finestra "Esegui". Scrivete dunque "charmap" in quest'ultima e date Invio. A questo punto, non vi resta che selezionare il carattere completamente "vuoto" (No-Break Space), premendo poi sulla voce "Copia".

Dopodiché, vi basterà utilizzare quanto avete ora nella clipboard, incollandolo, come nome della cartella coinvolta, così da renderla completamente "invisibile". Certo: si tratta probabilmente di un "trucco" che non ha poi così tanta utilità, ma sicuramente si tratta di una curiosità che non tutti potrebbero conoscere.