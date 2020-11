È stato trovato un modo per rendere la luce a infrarossi visibile a tutti

Un team di ingegneri ha costruito un sistema che consente alle persone di vedere i colori nello spettro infrarosso. Tutto questo a una sola e semplice condizione: devono guardare attraverso l'obiettivo di una fotocamera.

I ricercatori dell'Università di Tel Aviv, infatti, hanno costruito un sistema che, montato su una telecamera, ci rende visibili i colori della luce infrarossa, secondo quanto riporta una ricerca pubblicata sulla rivista Laser & Photonics Reviews. Il sistema rende uno strumento scientifico normalmente costoso più accessibile a tutti, al punto che potrebbe essere utilizzato per la fotografia o per la scienza "casalinga".

Il team dietro la scoperte afferma che il dispositivo può essere utilizzato per visualizzare gas come idrogeno, carbonio e sodio, ciascuno dei quali può brillare intensamente agli infrarossi. È possibile anche osservare le natura e tutto quello che ci circonda, poiché nella luce infrarossa questi scenari tendono a sembrare molto differenti.

"La luce visibile è solo una piccola parte dello spettro elettromagnetico, che include anche onde radio, microonde, raggi X e altro", ha dichiarato in un comunicato stampa il fisico dell'Università Tel Aviv Michael Mrejen. "In ciascuna di queste parti dello spettro elettromagnetico, c'è una grande quantità di informazioni sui materiali codificati come 'colori' che sono stati finora nascosti alla vista."