Le renne cambiano occhi: la straordinaria caratteristica a cui non crederai

Gli occhi delle renne si trasformano durante la stagione invernale. Ad annunciarlo è uno studio condotto dall' University College di Londra e pubblicato su Proceedings of the Royal Society B.

Il cibo di cui si nutrono le renne sono i licheni, presenti anche in un ambiente freddo e complicato come quello dell'Artico. Ovviamente, per procurarseli devono scavare nella neve ed in inverno, tutto ciò potrebbe essere ostacolato a causa della mancata visibilità.

Per nutrirsi, quindi, le renne necessitano di una visione notturna e contemporaneamente anche della capacità di stare e vivere dinnanzi alla luce solare presente nel resto dell'anno. I ricercatori si sono interrogati su come questo fosse possibile e la scoperta è alquanto curiosa.

Tutto ciò sembrerebbe essere spiegato dalla metamorfosi alla quale i loro occhi vanno incontro. Nello specifico, ciò che andrebbe a mutare sarebbe un'area definita “tapetum lucidum” presente dietro la retina. Si tratta di una trasformazione del tutto fisiologica poiché col cambiamento della stagione, cambia a sua volta la pressione interna dell'occhio influenzando in tal modo il colore del tapetum.

Quest'ultimo in realtà è presente anche in molti altri animali quali ad esempio i gatti, tuttavia, quello delle renne si rileva ancor più particolare. Durante la bella stagione, infatti, assumerebbe un colore dorato in virtù del riflesso della normale luce solare. D'inverno, invece, si presenta di un blu profondo.

Il primo autore dello studio Robert Fosbury fa sorridere e allo stesso tempo riflettere poiché, pone un paragone tra la trasformazione presente negli occhi di questi animali ed il cambio gomme delle nostre auto: come noi, infatti, modifichiamo gli pneumatici in base alla stagione estiva o invernale, così le renne fanno per i loro "insoliti" e sorprendenti occhi.