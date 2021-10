La replica del Proton Pack di Hasbro è il gadget perfetto per ogni aspirante Ghostbuster

Se siete dei fan di Ghostbuster saprete dell'imminente uscita al cinema di Ghostbusters Legacy, un sequel diretto delle due pellicole degli anni Ottanta. Per celebrare l'uscita del film nelle sale, Hasbro ha annunciato un nuovo pezzo da collezione per gli aspiranti acchiappafantasmi, ovvero la replica del Proton Pack della prima pellicola.

Al momento, il Proton Pack può essere preordinato ad un prezzo di 400 Dollari, ma la qualità della riproduzione è incredibile: Hasbro ha infatti confermato che la replica è basata su una scansione 3D in alta qualità dell'oggetto di scena utilizzato in Ghostbusters Legacy, che a sua volta riprende quello dell'originale del 1984.

Il Proton Pack di Hasbro è poi completo di luci e suoni nella doppia versione del film del 1984 e di quello del 2021, e presenta persino dei lacci che permettono ai fan di indossarlo e portarlo con sé in ogni momento, in modo da usarlo qualora si trovassero di fronte ad uno spettro con cattive intenzioni. Inoltre, l'interno dello zaino può essere aperto e smontato, rivelando il Ciclotrone che permette il funzionamento del Proton Pack nei film.

Il prezzo, che si attesta intorno ai 400 dollari, può essere proibitivo per alcuni fan, che hanno preferito optare per soluzioni fai-da-te con degli appositi kit dal costo decisamente più ridotto: tuttavia, il prezzo di mercato è molto simile a quello delle altre riproduzioni "per adulti" realizzate di recente da Hasbro.

Il dispositivo non è immediatamente disponibile al pubblico: al contrario, esso è in fase di crowdfunding sul sito web di HasLab, e potete ordinarne una copia entro il 12 dicembre. La produzione dovrebbe terminare solo nel 2023, e Hasbro ha promesso che non ci saranno riedizioni in futuro. Prima di decidere se il Proton Pack valga veramente il suo prezzo, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Ghostbusters Legacy.