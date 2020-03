Replica del Q&A Tech del 25 marzo 2020, da Huawei Mate Xs alle schede video

Ieri mercoledì 25 marzo 2020, è andata in onda la consueta puntata del Q&A Tech, in compagnia di Alessio Ferraiuolo (responsabile della sezione Tech di Everyeye.it) e Tommaso "Todd" Montagnoli. La diretta è stata trasmessa sul canale Twitch di Everyeye.it.

Gli argomenti interessanti non sono di certo mancati anche in questa sessione: si è passati dal mondo dei televisori a quello delle schede video con le classiche modalità che contraddistinguono i nostri Q&A. Sono state tante le domande del pubblico, che hanno portato Alessio e Todd ad affrontare gli argomenti più disparati. Ovviamente, non poteva mancare un'analisi dello smartphone pieghevole Huawei Mate Xs, che Alessio sta testando a dovere in questi giorni.

Vi ricordiamo che, per ricevere una notifica all'inizio di ogni trasmissione e per poter interagire con Alessio e Todd e con gli altri membri della community, è necessario essere registrati a Twitch (piattaforma di Amazon). Oltre a questo, ci teniamo a ricordarvi che in questi giorni abbiamo potenziato il nostro palinsesto: per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la nostra notizia dedicata all'iniziativa EveryDay. In ogni caso, ci trovate online su Twitch ogni mattina dalle 10:00 alle 12:00, ma chiaramente non solo in quella fascia oraria, come potete vedere nel palinsesto dirette presente nella pagina iniziale di Everyeye.

Foto di questa puntata (la trovate qui sotto): Huawei Mate Xs (qui la nostra prova).